وزارة الخارجية: إطلاق سراح مواطنين (2) جزائريين كانا معتقلين في العراق

تم هذا الأحد إطلاق سراح مواطنين (2) جزائريين كانا معتقلين في السجون العراقية بتهمة "خرق الحدود"، حسبما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية إطلاق سراح السجينين الجزائريين اللذين تم اعتقالهما سنة 2003، تمت على إثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق في إطار جولته الى عدد من الدول العربية.

وحسب المعلومات المستقاة لدى وزارة الشؤون الخارجية،فإن سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر في أقرب وقت.

وأضاف نفس المصدر أن خمسة جزائريين آخرين لازالوا يقبعون في السجون العراقية بتهمة "الانتماء الى جماعات إرهابية".