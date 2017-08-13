بنك الجزائر:تخفيض جديد لمعدل الاحتياطات الاجبارية

سيعرف معدل الاحتياطات الاجبارية للبنوك تخفيضا جديدا ابتداء من الـ 15 أوت الجاري لينتقل من 8 بالمائة الى 4 بالمائة حسب تعليمة جديدة لبنك الجزائر نشرت على موقعه الالكتروني.

و تأتي التعليمة 4-2017 الصادرة في الـ 31 جويلية 2017 لتعدل و تتمم التعليمة 2-2014 الصادرة في الـ 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية.

وكان بنك الجزائر قد خفض في الـ 15 ماي 2016 من معدل هذه الاحتياطات لينتقل من 12 بالمائة الى 8 بالمائة قصد السماح للبنوك بضخ قدر اكبر من السيولة في السوق.

و تمثل الاحتياطات الاجبارية الاحتياطات المالية التي يتوجب على البنوك ايداعها لدى البنك المركزي.