بنك الجزائر:تخفيض جديد لمعدل الاحتياطات الاجبارية

13/08/2017 - 17:43

سيعرف معدل الاحتياطات الاجبارية للبنوك تخفيضا  جديدا ابتداء من الـ 15 أوت الجاري لينتقل من 8 بالمائة الى 4 بالمائة حسب تعليمة جديدة لبنك الجزائر نشرت على موقعه الالكتروني.

و تأتي التعليمة 4-2017 الصادرة في الـ 31 جويلية 2017 لتعدل و تتمم التعليمة  2-2014 الصادرة في الـ 13 ماي 2014 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية.

وكان بنك الجزائر قد خفض في الـ 15 ماي 2016 من معدل هذه الاحتياطات لينتقل من  12 بالمائة الى 8 بالمائة قصد السماح للبنوك بضخ قدر اكبر من السيولة في السوق.

و تمثل الاحتياطات الاجبارية الاحتياطات المالية التي يتوجب على البنوك  ايداعها لدى البنك المركزي.

أوسمة:

اقتصاد, مؤسسات

طالع ايضاً

لوكال: احتياطات الصرف تبلغ 108 مليار دولار حاليا
سلال يؤكد اتخاذ عدة إجراءات اتخذت لتنظيم و تنشيط سوق الصرف
تــمديــد تــوطـين العملــة الصعبة إلى عــام وســوق آجـلة لـ"العملــة"...
الخبير عبد الرحمن مبتول: تقرير الأفامي عن احتياطي الصرف لا يخص الجزائر فقط