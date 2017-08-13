ألعاب القوى/ بطولة العالم 2017 : المشاركة الجزائرية لم تكن في مستوى تطلعاتنا

أبدى رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى بيراف، عدم رضاه عن مشاركة العدائين الجزائريين الثمانية، خلال النسخة الـ16 من بطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها العاصمة الإنجليزية لندن (4 - 13 أوت 2017).

وقال بيراف : "المشاركة الجزائرية في مونديال لندن لم تكن في مستوى تطلعاتنا, حيث لم يتمكن العداؤون الثمانية من تحقيق نتائج إيجابية خلال مختلف التخصصات التي شاركوا فيها".

و أضاف بيراف في هذا الصدد: "المشكل لا يتمثل في العدائين، بل في عملية التكفل بهم و نقص التحضير اللازم لهذا الموعد العالمي".

ما عدا بلال ثابتي الذي تم اقصاؤه في نهائي سباق 3000 متر موانع، فقد خرج البقية في الأدوار الأولى أو انسحبوا "بسبب الإصابة". ففشل كل من عبد الرحمان عنو (1500 متر)، هشام بوشيشة و أمينة بتيش (3000 متر موانع) في تجاوز دور المجموعات، بينما أقصي عبد المليك لحولو (400 متر حواجز) في نصف النهائي.

كما انسحب كل من محمد أمين بلفرار (800 متر)، كنزة دحماني (ماراطون) و العربي بورعدة (عشاري) "بسبب الإصابة".

للتذكير، فقد غاب صاحب الثلاث ميداليات أولمبية و المركز الرابع في بطولة العالم بكين-2015 توفيق مخلوفي، بداعي الإصابة أيضا.

وتعود آخر ميدالية للجزائر في بطولة العالم لألعاب القوى لسنة 2003،و كانت من نصيب سعيد قرني جبير في سباق ال 800 متر بفرنسا (أي 7 طبعات بدون ميدالية).