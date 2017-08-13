كشف مخبأ للأسلحة يحتوي على كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي،هذا الأحد، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار، من اكتشاف مخبأ للأسلحة يحتوي على 40 قطعة سلاح وكمية معتبرة من الذخيرة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، كشفت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الـ13 أوت 2017، مخبأ للأسلحة (40 قطعة) والذخيرة يحتوي على قاذفين (02) صاروخيين من نوع RPG-2 أربعة (04) رشاشات من نوع PKT رشاشين (02) من نوع FMPK أربعة

(04) رشاشات من نوع RPK أربعة عشر (14) مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف سبع (07) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف سبع (07) بنادق تكرارية بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار ووحدة البلاد".

