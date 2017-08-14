أكثــر من 11400 حــاج جــزائري في المـدينة المنــــورة و 1300 يتوجهــون نحو مـكة

لا تزال أفواج الحجاج الجزائريين تتوافد على المدينة المنورة ، حيث بلغ عدد الوافدين 11436 حاج فيما بدأت أفواج أخرى تغادر باتجاه مكة المكرمة بعد استيفاء حقهم من المبيت في المدينة المنورة لمدة ستة ليال حسب ما أدلى به للصحافة مسؤول من الديوان الوطني للحج والعمرة.

و حسب رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر بالمدينة المنورة احمد سليماني فإن من إجمال 41 رحلة مشتركة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية وصل إلى غاية يوم أمس الأحد 11436 حاج جزائري إلى المدينة المنورة.

وأشار احمد سليماني إلى أن نقل 3 رحلات أخرى يوم أمس الأحد إلى مكة المكرمة نحو 797 حاج بعدما نقل السبت 503 حاج ليصل العدد الإجمالي للمغادرين نحو 1300 حاج .

من جهتهم عبر الحجاج عن بهجتهم و فرحتهم بالأيام التي قضوها في مدينة رسول الله "ص" كما استحسنوا الخدمات التي تلقوها في المدينة المنورة من قبل أعضاء البعثة الجزائرية، و هم في شوق لزيارة مكة المكرمة.

يذكر انه من تاريخ 12 أوت بدأ الحجاج الجزائريون بمغادرة المدينة المنورة في اليوم السابع من قدومها إليها متجهين إلى مكة المكرمة فيما ستنتهي عمليات الترحيل رئيس مركز المدينة المنورة في حدود 17 أوت الجاري وهو آخر اجل لدخول الحجاج إلى المدينة المنورة ماعدا رحلتين مميزتين ستدخلها لمدة يومين فقط مبرزا انه ولأول مرة تمكن ديوان الوطني للحج والعمرة من الحصول على رحلتين بنظام إقامة في البقاع المقدسة لمدة 15 يوما بدل الفترة المعتادة وهي شهر وستستقبل هاتين الرحلتين في آخر الموسم الأول في المدينة المنورة لتقيم مدة يومين إلى ثلاث أيام وتغادر باتجاه مكة المكرمة.