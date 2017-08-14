الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تخفيف حدة التوتر في أعقاب الانتخابات الكينية

دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس في بيان لها إلى احترام سيادة القانون في أعقاب الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 أوت في كينيا

ودعا الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف ذات الصلة إلى البعد عن أي فعل آو تصريحات من شأنها زيادة التوتر بعد الانتخابات التي أجريت في كينيا.

وفي هذا الصدد حث رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد "من يعترض على نتيجة الانتخابات على اللجوء إلى القنوات القانونية" معربا عن رفضه للعنف و قلقه حيال اندلاع العنف الذي تسبب في فقدان في الأرواح وتدمير الممتلكات حسب البيان.

وشدد البيان على حاجة الوكالات الأمنية إلى احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والبعد عن استخدام العنف في إطار جهودهم للحفاظ على القانون والنظام.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كذلك يوم السبت زعماء المعارضة الكينية على حل خلافاتهم حول الانتخابات الرئاسية من خلال الطرق القانونية بدلا من العنف.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج