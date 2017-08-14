أسعار النفط تتراجع في الأسواق الآسيوية

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام هناك فيما تشير زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن المعروض سيظل مرتفعا على الأرجح.

وسجلت التعاملات الآجلة على مزيج برنت الخام 92ر51 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا ما يوازي 4ر0 في المائة عن سعر الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا ما يعادل 3ر0 في المائة إلى 70ر48 دولار للبرميل.

وزادت كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية 4ر0 في المائة في جويلية مقارنة بها قبل عام إلى 5ر45 مليون طن أو نحو 71ر10 مليون برميل يوميا بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين.