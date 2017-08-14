الجزائر تعرب عن تضامنها مع بوركينا فاسو عقب الاعتداء الارهابي بواغادوغو

أعربت الجزائر هذا الاثنين عن تضامنها مع بوركينا فاسو عقب الاعتداء الارهابي أمس الأحد بواغادوغو داعية المجتمع الدولي إلى "مضاعفة" الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف بالقول "اننا ندين بشدة هذا الاعتداء الارهابي الدموي الذي ارتكب أمس الاحد ضد أبرياء بمطعم بواغادوغو و نعرب عن تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا و حكومة ومع عائلات ضحايا هذا العمل الشنيع".

وأوضح أن "هذه الجريمة الشنعاء تعد خرقا للحق في الحياة و معارضة لقيم السخاء والضيافة التي يعرف بها الشعب البوركينابي الشقيق".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "أمام موجة العنف الأخيرة في هذا البلد الصديق يجب على إفريقيا و المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمحاربة الارهاب وتحطيم مخططاته المدمرة".