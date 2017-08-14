الجزائر وإسبانيا تعبران عن إرادتهما في تطوير تعاونهما الثنائي في المجال الاجتماعي

عبرت كل من الجزائر وإسبانيا عن إرادتهما المشتركة في تطوير تعاونهما الثنائي في المجال الاجتماعي, خصوصا ما تعلق بحماية الأطفال والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين المؤطرين.

وخلال استقبالها اليوم الاثنين سفير إسبانيا بالجزائر, سانتياغو كاباناس, قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, عرضا عن التجربة الجزائرية بدءا بالإجراءات القانونية والتدابير العملية التي وضعت في هذا المحال والدور المحوري الذي تقوم به كل من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في هذا الشأن, لاسيما في تطوير المقاولاتية النسوية.

وحسب بيان للوزارة المعنية, فان السفير الإسباني أعرب خلال هذا اللقاء عن رغبة بلاده في "تعميق تعاونها الثنائي مع الجزائر في المجال الاجتماعي, لاسيما ترقية الأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي".

وعبر الطرفان بالمناسبة --يضيف البيان-- عن "إرادتهما في تطوير التعاون الثنائي خصوصا في مجال حماية الأطفال والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة, بالإضافة إلى تكوين المؤطرين في هذا المجال".

نسيب يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى سبل ترقية التعاون في قطاع الموارد المائية

هذا واستقبل وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الاثنين سفير اسبانيا بالجزائر كابانس انسورينا الذي تطرق معه الى سبل ترقية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان الى مجالات التعاون بين الجزائر و اسبانيا في مجال الموارد المائية. و أجمع الجانبان على ان هذا التعاون في مستوى ممتاز حاليا لكنهما اتفقا على ترقيته اكثر فاكثر.

كما تطرق الطرفان الى التعاون المتعدد الاطراف من خلال المبادرة الجزائرية-الاسبانية المتعلقة باقامة حوار ل5+5 حول المياه و هي المبادرة التي تبنتها دول الحوض المتوسط بضفتيه حسب نفس المصدر.