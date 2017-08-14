وفاة ثلاث أشخاص في حادث مرور بمنطقة البواشرية بالشلف

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم على اثر حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 04 بمنطقة البواشرية بلدية بوقادير حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الاعلام والاتصال بالحماية المدنية.

واستنادا للملازم أول محمد مساعدية فان الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الساعة الخامسة مساءا وعشر دقائق بمنطقة البواشرية مما أدى الى وفاة ثلاث أفراد من نفس العائلة ( الام وابنتيها) في عين المكان فيما تم اصابة السائق بجروح بليغة.

وعلى اثر هذا الحادث تدخلت وحدة الحماية المدنية ببوقادير حيث تم نقل السائق والضحايا الى مستشفى الصبحة فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.