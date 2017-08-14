اصابة شخصين بينهما طفل في انهيار صخري بسيدي يحيى ببلدية بئر مراد رايس

وقع في حدود الساعة 20 سا و13 دقيقة من مساء اليوم الاثنين انهيار صخري على مستوى ورشة بناء تابعة لمقاول خاص بسيدي يحيى بلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

وقامت مصالح الحماية المدنية بانتشال طفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات من تحت الانقاض في حالة حرجة وكهل يبلغ من العمر 46 سنة حيث قدمت لهما الاسعافات الاولية بعين المكان قبل نقلهما الى مستشفى مصطفى باشا الجامعي حسب ما اكده لواج الملازم الاول خالد بن خلف الله مكلف بالاعلام و الاتصال بمصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.واضاف ان عمليات البحث لا زالت متواصلة.

ومن جهته اكد السيد فاروق عاشور المكلف بالاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في اتصال هاتفي مع واج انه تم تجنيد 6 فرق تدخل و10 سيارات اسعاف وفرقة تدخل الكلاب المدربة (الفرقة سينو تقنية) للمشاركة في عملية الانقاذ .

واوضح رئيس بلدية بئر مراد رايس في تصريحات صحفية ان هذا المقاول الخاص حائز على رخصة قانونية للبناء غير انه لم يحترم الاعذارات التي وجهت له بخصوص اخذ التدابير الوقائية لتفادي الانهيارات.

وقد اثار هذا الحادث استياء المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه الورشة حيث اقدم البعض على اضرام النار في جرافتين ومنعوا مصالح الحماية المدنية من التدخل لاطفائها حسب ما اكد السيد فاروق عاشور .