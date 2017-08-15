الاعتداء الارهابي بواغادوغو: رعية جزائرية من ضمن الجرحى والخــارجية تحقق في وجود ضحية جزائرية ثانية

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف ان رعية جزائرية قد اصيبت بجروح في هذا الاعتداء الارهابي ،فيما تشير معلومات الى تسجيل ضحية ثانية يجري التحقق منها.

واوضح بن علي شريف ان "رعية جزائرية مسجلة بسفارتنا بواغادوغو و تعمل لحساب منظمة غير حكومية كويتية تنشط ببوركينا فاسو قد اصيبت بجروح في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مساء امس مطعم عزيز اسطنبول موضحا ان الرعية الجزائرية قد تم "التكفل بها على مستوى مستشفى بوركينابي حيث اجريت له عملية جراحية و ان حالته الصحية مستقرة و حياته لم تعد في خطر".

كما اشار المصدر الى ان الضحية "قد تلقت زيارة من مسؤولي المصالح القنصلية لدى سفارتنا بواغادوغو".

واضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان "هناك معلومات يتم التحقق منها تشير كذلك الى وجود ضحية جزائرية ثانية تكون قد اصيبت برصاص الارهابيين".

وأعربت الجزائر عن تضامنها مع بوركينا فاسو عقب الاعتداء الارهابي الأحد بواغادوغو داعية المجتمع الدولي إلى "مضاعفة" الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف بالقول "اننا ندين بشدة هذا الاعتداء الارهابي الدموي الذي ارتكب أمس الاحد ضد أبرياء بمطعم بواغادوغو و نعرب عن تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا و حكومة ومع عائلات ضحايا هذا العمل الشنيع".

وأوضح أن "هذه الجريمة الشنعاء تعد خرقا للحق في الحياة و معارضة لقيم السخاء والضيافة التي يعرف بها الشعب البوركينابي الشقيق".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "أمام موجة العنف الأخيرة في هذا البلد الصديق يجب على إفريقيا و المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمحاربة الارهاب وتحطيم مخططاته المدمرة".

وخلص بن علي شريف في الاخير الى القول "نجدد ادانتنا الشديدة للإرهاب ونؤكد عزمنا على مواصلة الطريق في مكافحة هذه الافة بلا هوادة و ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء الاقليميين و الدوليين".