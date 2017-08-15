وفاة طفل و جرح 4 آخرين في انهيار صخري ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر

توفي طفل و جرح أربعة أشخاص آخرين بسبب انهيار صخري وقع في حدود الساعة 20 سا و13 دقيقة من سهرة الاثنين على مستوى ورشة بناء تابعة لمقاول خاص ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة.

و في هذا الصدد أكد مدير خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله أنه تم أمس مساء انهيار للتربة على مستوى حي " لاكونكورد" بلدية بئر مراد رايس تسبب في سقوط شرفة اصطناعية كان أطفال بها و رجل يبلغ من العمر 45 سنة و شاب ممن كانوا على الشرفة.

و أضاف الملازم الأول خالد بن خلف الله للقناة الإذاعية الأولى أنه تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في مستشفى مصطفى باشا و إصابة أربعة أشخاص بجروح خفيفة غادروا المستشفى.

و أشار المتحدث ذاته إلى أن مصالح الحماية المدنية قريبة من مكان الحادث حيث قامت بانتشال الطفل من تحت الأنقاض في حالة حرجة وكهل يبلغ من العمر 46 سنة حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى، و تأسف لتصرفات بعض المواطنين القاطنين في الحي اثر وقوع الحادث.

و أكد مدير خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أن فرق التدخل دعمت بفرقة تدخل الكلاب المدربة للبحث تحت الردوم التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء للمشاركة في عملية البحث عن أشخاص آخرين تحت الردم ، و تحول البحث بعد الأشخاص لإخراج الكباش التي تحت الأنقاض.

تعليمات الى الشرطة القضائية للقيام بالتحريات "الدقيقة والعميقة" لتحديد أسباب الحادث

من جهته، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, أنه وجه تعليمات الى فرقة الشرطة القضائية للقيام بالتحريات "الدقيقة والعميقة" من أجل تحديد أسباب حادث الانهيار الصخري مع "تحديد المسؤوليات

وتقديم المسؤولين أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون".

المصدر: الإذاعة الجزائرية