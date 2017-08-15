وفاة 50 شخصا و إصابة أزيد من 1900 آخرين بجروح خلال أسبوع

أفادت مصالح الحماية المدنية الثلاثاء أن آخر حصيلة حول حوادث المرور خلال أسبوع أنه لقي 50 شخصا مصرعهم وجرح 1928 آخرون في 1436حادث مرور تم تسجيلها في الفترة الممتدة ما بين 6 و 12 من شهر أوت الجاري.

وحسب المصدر نفسه، فان أثقل حصيلة سجلت بالجزائر العاصمة بوفاة 10 أشخاص وإصابة 164 آخرين بجروح متفاوتة في 184 حادث مرور.

وعلى صعيد آخر، نفذت وحدات الحماية المدنية 3350 تدخل لإخماد أزيد من 2500 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

كما قامت أيضا وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 4396 عملية لإنقاذ و إسعاف أشخاص في خطر.

إلى ذلك هلك 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة من بينهم صبي في حالة حرجة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة و خنشلة بإقليم دائرة تيمقاد بباتنة

يذكر أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 8 و45 دقيقة بالمكان المسمى وادي الرباع نجم اثر انقلاب سيارة سياحية ذات ترقيم أجنبي كان على متنها الضحايا والجرحى (وهم مغتربون في عطلة بأرض الوطن) مما تسبب في وفاة أربعة نساء بعين المكان وإصابة أربعة آخرين ثلاثة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و55 سنة وطفل في حالة حرجة .

و وفق مصالح الحماية المدنية يشار إلى أن حصيلة حوادث المرور بإقليم ولاية باتنة ارتفعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 5 قتلى و8 جرحى.

المصدر : الإذاعة الجزائرية