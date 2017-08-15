تيبازة : اكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات وثمانية مخابئ للإرهابيين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاثنين, من اكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات وثمانية مخابئ للإرهابيين تحتوي على كمية معتبرة من الاسلحة والذخيرة بولاية تيبازة, وهذا "بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات", حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 14 أوت 2017 بتيبازة/ن.ع.1, ورشة لصناعة المتفجرات وثمانية (08) مخابئ للإرهابيين تحتوي على ست (06) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف و (01) رشاش من نوع RPK و (01) بندقية مضخية و (01) بندقية صيد و (01) هاون وثماني (08) نظارات ميدان, إضافة إلى كمية من الذخيرة ومعدات التفجير".

وفي سياق متصل, وعلى إثر عملية بحث وتفتيش بالبويرة/ن.ع.1, عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على "جثة تعود للإرهابي المسمى +ب. محمد+ مدفونة بالقرب من مخبأ للإرهابيين بداخله سبعة (07) هواتف نقالة وكمية من الأدوية والمواد الغذائية, فيما تم تدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بالمدية".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, أوقف حراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 "تاجر مخدرات بحوزته 115 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم حجز أكثر من 100 غرام من مادة الكوكايين بوهران".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6, "13 مهربا من جنسيات افريقية وضبطت بحوزتهم معدات التنقيب عن المعادن وجهاز اتصال عن طريق الأقمارالصناعية, في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي بكل من تلمسان وأدرار وبشار".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية