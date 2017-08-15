وفاة رعية جزائرية و جرح أخرى في اعتداء واغادوغو

توفيت رعية جزائرية فيما أصيبت أخرى بجروح إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع ليلة يوم الأحد إلى الاثنين في مطعم بعاصمة بوركينافاسو(واغادوغو)ي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في البيان أن "الرعية الجزائرية بلال ضيف الله المسجل بالقنصلية العامة للجزائر بمونتريال كان متواجدا ببوركينافاسو منذ حوالي سنة و هو يعمل لحساب منظمة غير حكومية كندية و قتل إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 13 أوت مطعم بواغادوغو".

و أوضح البيان أن "الرعية الجزائرية الأخرى أمين مرزوقي المسجل لدى سفارة الجزائر بواغادوغو كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية كويتية و أصيب بجروح على مستوى الساق"، مضيفا أن "وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قدم باسم رئيس الجمهورية تعازيه و أعرب عن تضامنه و مواساته مع عائلة المرحوم موجها في نفس الوقت تمنياته بشفاء الجريح و تضامنه مع عائلته".

و خلص البيان بالقول أن "الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية استقبل أفراد عائلة الضحيتين الذين أعربوا عن رغبتهم في التوجه إلى بوركينافاسو فاتخذت وزارة الشؤون الخارجية كافة التدابير اللازمة لتسهيل تنقلهم و مرافقتهم و مساعدتهم في مسعاهم لدى سلطات بوركينافاسو".

المصدر: الإذاعة الجزائرية