وفاة رعية جزائرية و جرح أخرى في اعتداء واغادوغو

15/08/2017 - 14:47

توفيت رعية جزائرية فيما أصيبت أخرى بجروح إثر  الاعتداء الإرهابي الذي وقع ليلة يوم الأحد إلى الاثنين في مطعم بعاصمة  بوركينافاسو(واغادوغو)ي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في البيان أن "الرعية الجزائرية بلال ضيف الله المسجل بالقنصلية  العامة للجزائر بمونتريال كان متواجدا ببوركينافاسو منذ حوالي سنة و هو يعمل  لحساب منظمة غير حكومية كندية و قتل إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم  13 أوت مطعم بواغادوغو".

و أوضح البيان أن "الرعية الجزائرية الأخرى أمين مرزوقي المسجل لدى سفارة  الجزائر بواغادوغو كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية كويتية و أصيب بجروح على  مستوى الساق"، مضيفا أن "وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  قدم باسم  رئيس الجمهورية تعازيه و أعرب عن تضامنه و مواساته مع عائلة المرحوم موجها  في نفس الوقت تمنياته بشفاء الجريح و تضامنه مع عائلته".

و خلص البيان بالقول أن "الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية استقبل أفراد  عائلة الضحيتين الذين أعربوا عن رغبتهم في التوجه إلى بوركينافاسو فاتخذت  وزارة الشؤون الخارجية كافة التدابير اللازمة لتسهيل تنقلهم و مرافقتهم و مساعدتهم في مسعاهم لدى سلطات بوركينافاسو". 

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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