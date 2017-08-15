الرئيس بوتفليقة ينهي مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون ويعين أحمد أويحيى خلفا له

15/08/2017 - 15:02

 أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة اليوم الثلاثاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون و عين السيد  أحمد أويحيى خلفا له، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
"وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة اليوم  مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون حسب ذات  المصدر.  
 و اضاف البيان انه "طبقا لنفس الاحكام الدستورية و بعد استشارة  الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد احمد اويحيى وزيرا أولا".  

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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