فيغولي: اخترت غلطة سراي من أجل التتويج بالالقاب

اوضح الدولي الجزائري سفيان فغولي انه التحق بصفوف نادي غلطة سراي التركي من اجل التتويج بالالقاب, مؤكدا انه ارتقب "بشغف كبير" تجسيد هذه الصفقة.

واكّد فغولي للصحافة المحلية،الاثنين، على هامش المقابلة التي لعبها فريقه الجديد بقواعده امام نادي قيصري سبور (4-1) لحساب افتتاح البطولة التركية :"لقد ارتقبت بشغف كبير هذا الانتقال الى الفريق الذي سأسعى معه للتتويج بأكبر عدد ممكن من الالقاب (...) بدء بلقب البطولة المحلية".

ومعلوم انّ اللاعب الجزائري (27 سنة) كان قد وقّع أمس الاثنين على عقد يدوم خمس سنوات مع نادي مدينة اسطنبول التركية قادما له من نادي واست هام.

واضاف فغولي: "هذه اول مرة ازور فيها هذا الملعب (...) انه رائع مع تواجد مناصرين حماسييني انا شغوف جدا للعب على هذه الارضية في بداية مشواري مع غلطة سراي".

وقام نادي غلطة سراي الذي احتل المركز الرابع في بطولة الموسم المنصرم بالتعاقد مع عناصر ذات وزن كبير على غرار كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز و الدولي المغربي يونس بلهندة.

وعاش اللاعب الجزائري موسما صعبا مع نادي واست هام بسبب الاصابات الكثيرة التي لاحقته الامر الذي جعل عدة اطراف في محيط الفريق اللندني تطالب بتسريحه في فترة الانتقالات الصيفية. وشارك فغولي في 23 مقابلة مع واست هام سجل خلالها ثلاثة (3) اهداف.

وبعد ان كان مستبعدا في نهائيات كاس امم افريقيا (الغابون-2017)ي سجل سفيان فغولي عودته لصفوف "الخضر" شهر يونيو المنصرم اين شارك في المقابلة الودية ضد غينيا (2-1) و أمام الطوغو (1-0) في اطار الجولة الاولى من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس امم افريقيا 2019.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية