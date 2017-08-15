وزارة الداخلية تتخذ إجراءات وقائية لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم الثلاثاء, أنها اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والتجهيزات العمومية, تحسبا للاضطرابات الجوية المرتقبة خلال موسمي الخريف والشتاء.

وقالت الوزارة في بيان لها أنها قامت باتخاذ "كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والتجهيزات العمومية وذلك في إطار تطبيق السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث وتحضيرا للتكفل المستمر والمنظم بالاضطرابات الجوية التي يعرفها موسما الخريف والشتاء والحد من الآثار الناجمة عنها وتسيير الأحداث المتصلة بها".

وأعلنت الوزارة عن "تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتطبيق الفوري والمنظم لعمليات التدخل والإغاثة بكل أنواعها قبل وأثناء الاضطرابات الجوية بالتنسيق مع كافة خلايا الرصد والدوائر الوزارية المعنية, وهذا من خلال المخطط العملي المعتمد الذي يضمن التنفيذ الصارم للأشغال اللازمة المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل التجهيزات العمومية ويتكفل بالمناطق المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات بشكل كبير والتي تتوفر على أجهزة الإنذار المسبق".