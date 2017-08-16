عريقات يدعو أمريكا إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى ضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف نشاطاتها الاستيطانية بما تشمله من القدس الشرقية المحتلة والحفاظ على حل الدولتين.

وشدد عريقات على ضرورة بذل جهود لإحياء عملية السلام والحفاظ على خيار الدولتين على حدود عام 1967 نافيا ما تناقلته بعض وسائل إعلام الاحتلال بشأن مواصلة الجانب الفلسطيني العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق خيار الدولتين.

ودعا عريقات الإدارة الأمريكية إلى أن تبادر على الفور بالإعلان أن هدف عملية السلام يتمثل بتحقيق هذا الخيار إضافة إلى وجوب إلزامها للحكومة الإسرائيلية بوقف كافة نشاطاتها الاستيطانية.