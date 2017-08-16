دراسة : المبيدات الحشرية تؤثر على عملية التنفس لدى الأطفال القريبين من الحقول الزراعية

أظهرت دراسة جديدة بجامعة "بيركلي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الكبريت الأولي، وهو الأكثر استخداما في مبيدات الحشرات الزراعية بكاليفورنيا، يضر بالجهاز التنفسي للأطفال الذين يعيشون بالقرب من الحقول الزراعية التي تستخدم هذه المبيدات.

وتربط الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع بمجلة آفاق الصحة البيئية، بين استخدام الكبريت الأولي والقصور في عمل الرئتين، والأعراض القريبة من الربو والاحتياجات العالية لأدوية الربو للأطفال الذين يعيشون بقرب 800 متر أو أقل من الحقول الزراعية التي تستخدم هذه المبيدات الحشرية، مقارنة بأطفال لم يتعرضوا لمثل هذه الظروف.

إلى ذلك يشار إلى أن الدراسة أجريت في حقول زراعية في "ساليناس فالي" جنوب خليج كاليفورنيا عموما.

ويعتبر الكبريت الأولي آمنا للبيئة ولصحة الإنسان، وفقا لوكالة البيئة الأمريكية، ولهذا يتم استخدامه للمحاصيل التقليدية والعضوية لمكافحة الفطريات والآفات الزراعية الأخرى .

كما يستخدم الكبريت الأولي بكثرة كمبيد حشري في كاليفورنيا وأوروبا، وفقا لتصريح صحفي من جامعة "بيركلي" الأمريكية.