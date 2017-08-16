أويـحيـى يعــرب عـن أملــه فـي أن يكــون فـي مستـوى ثقــة رئيـس الجمهـورية

أعرب الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه.

وصرح السيد أويحيى عقب استلام مهامه الجديدة من الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون قائلا: "اتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014".

وعبر السيد اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة" وان يكون "في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري"، متوجها بالشكر الى السيد تبون على "ما بذله في اطار مهمته".

بدوره، نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير الأول، معتبرا انها "ثقة في محلها لما للسيد اويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف".

وبعد ان وجه السيد تبون شكره الى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته --كما قال-- من "الوصول الى قصر الحكومة"، جدد "ولاءه التام" للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له "كل المحبة والمودة".

يذكر ان رئيس الجمهورية قد أنهى الثلاثاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون وعين السيد أويحيى خلفا له، وذلك طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية.

المصدر: الإذاعــة الجـزائـرية/وأج