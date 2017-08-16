مفرزة للجيش الوطني الشعبي تكشف و تدمر 4 مخابئ للإرهابيين بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء, أربعة مخابئ للإرهابيين بولاية باتنة, فيما أوقفت مفرزة أخر بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك ثلاثة تجار مخدرات بولاية ورقلة و حجزت 458 كيلوغرام من الكيف المعالج على متن مركبتين رباعيتي الدفع, حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

و اوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 15 أوت 2017, أربعة (04) مخابئ للإرهابيين بمنطقة بئر ليركا ببلدية بني فضالة ولاية باتنة/ن.ع.5 ".

و اضاف ذات البيان انه "وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجماركي ثلاثة (03) تجار مخدرات بولاية ورقلة/ن.ع.4 وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع مُحملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (458) كيلوغرامي بالإضافة إلى جهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية وخمسة (05) هواتف نقالة ومبلغ من المال يُقدر بـ(811180) دينار جزائري."

من جهة أخر بحسب نفس المصدر "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 كمية من الوقود تُقدر بـ(2300) لتر كانت موجهة للتهريب".

المصدر: الإذاعة الجزائرية