رئيس البرلمان الصحراوي "موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت في جميع الظروف وفي كل الأحوال"

ثمن رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خاطري أدوه الدور الثابت الذي تلعبه الجزائر في مساندة القضية الصحراوية، في ظل المتغيرات التي تعرفها المنطقة.

وأكد رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خاطري أدوه في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن موقف الجزائر تاريخيا اتجاه القضية الصحراوية "ثابت ولا غبار عليه في جميع الظروف وفي كل الأحوال"مشددا على أهمية العمل المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات".

وقال رئيس البرلمان الصحراوي لدى استقباله اليوم من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمقر المجلس إن هذا اللقاء فرصة ثمينة لنتباحث المسائل الثنائية والقضايا ذات الاهتمام

المشترك مضيفا القول "بالتأكيد كانت القضية الصحراوية في مقدمتها وكل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة".

وأكد المتحدث ذاته أن موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت ولا غبار عليه في جميع الظروف وفي كل الأحوال، مشددا على أهمية العمل المشترك بين الجزائر والصحراء الغربية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس البرلمان الصحراوي أنه تبادل الحديث رفقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حول العلاقات الثنائية التاريخية وكيفية تعزيزها وتوطيدها وكذا خطط العمل المستقبلية بين الهيئتين التشريعيتين في الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية وما يحدث على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

كما أشار إلى أن البلدين تجمعهما "علاقات كفاح وعمل مشترك" بهدف "نفع شعوب المنطقة ومن أجل مستقبل المنطقة في كنف السلام والحرية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج