البـويرة :القضـاء علـى إرهـابي خطيــر بالأخضـــرية

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم الأربعاء من القضاء على إرهابي خطير بالأخضرية (ولاية البويرة) واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة وهواتف نقالة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار محاربة الإرهاب, وإثر عمليات بحث وتفتيش بإقليم الناحية العسكرية الأولى, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 16 أوت 2017 على إرهابي خطير, قرب دوار سي المهدي بالأخضرية بولاية البويرة واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة وهواتف نقالة".

وفي سياق متصل, "كشفت مفرزة أخرى بمنطقة برهوم ببلدية مخاطرية،بولاية عين الدفلى/ن.ع.1، مخبأ (01) للأسلحة يحتوى على رشاش من نوع FMPK و رشاش من نوع RPK و أربع (04) بنادق نصف آلية من نوع سومونوف و بندقية قاذفة قنابل و بندقية مضخية وبندقية صيد مقطوعة الماسورة" حسب المصدر ذاته الذي أكد أن العمليتين "متواصلتان".

المصدر : الإذاعـة الجزائرية /وأج