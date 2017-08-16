الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءين الارهابيين ضد المينوسما بمدينتي دوينتزا وتومبوكتو في مالي

اعربت الجزائر اليوم الاربعاء عن "ادانتها الشديدة" للاعتداءين الارهابيين المنفصلين الذين استهدفا بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)ي بمدينتي دوينتزا و تومبوكتوي حسبما اكده اليوم الاربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

و اوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوأج "اننا ندين بشدة الاعتداءين الارهابيين الذين استهدفا بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)ي بمدينتي دوينتزا و تومبوكتو (مالي)ي و الذين خلفا عديد القتلى و الجرحى".

في هذا الصدد قدم السيد بن علي شريف تعازي الجزائر لعائلات الضحايا و مستخدمي المينوسما "حيث نوه بمساهمتها في مسار السلام في مالي معربا عن التضامن مع حكومة و شعب مالي الشقيق".

و خلص الناطق باسم الخارجية الجزائرية الى القول "اننا نجدد التأكيد على استعدادنا لمرافقة مالي و شعبه في جهودهما الرامية الى توفير الشروط لعودة الاستقرار و المضي في طريق التنمية و الازدهار و السلام في اطار تجسيد اتفاق السلام و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".