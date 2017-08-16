الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: استئناف العمل بعد وقفة احتجاجية قصيرة

اعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على استئناف العمل بعد وقفة احتجاجية دامت ساعتين و نصف قام بها اليوم الاربعاء مسؤولو القطارات لمنطقة الجزائر العاصمة, حسب ما افاد به بيان للشركة.

و تم استئناف النشاط على الساعة 16سا15 د بعد وقفة احتجاجية قام بها مسؤولوالقطارات لمنطقة الجزائر العاصمة ابتداء من الساعة 15سا45 , حسب نفس المصدر.

واضاف المصدر ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت " للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له مسؤول قطار بمحطة بئرتوتة الاثنين الماضي" و كذلك "للتنديد بانعدام الامن عبر القطارات".