فلسطين:4 إصابات إحداها خطرة جراء تفجير انتحاري برفح

أصيب 4 فلسطينيين أحدهم إصابته خطرة إثر تفجير انتحاري لحزام ناسف أمام رجال أمن الحدود الفلسطيني برفح بعد اعتراض طريقه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، في بيان، إنه "وقع حدث أمني في ساعة مبكرة من هذا الخميس في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة شرق معبر رفح، حيث أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود، فقام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى لمقتله وإصابة الآخر، فيما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهم حالته خطيرة". وتم نقل الإصابات لمستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج.

وذكر الناطق باسم الداخلية أنه تم نقل الإصابات لمستشفى (أبو يوسف النجار) في رفح لتلقي العلاجي فيما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقاتها حول الحادث.

ولم يدل الناطق بمزيد من التفاصيل بشأن هوية الشخص الذي فجر نفسه أو انتمائه فيما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقاتها حول الحادث.