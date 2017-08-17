تواصل المخيم الكشفي الصيفي الثاني لأطفال فلسطين بتيبازة

يتواصل بالدواودة بولاية تيبازة المخيم الكشفي الصيفي الثاني لفائدة أطفال فلسطين الذي افتتح أمس الأربعاء، وذلك بمبادرة من الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالجزائر.

المخيم الذي يدوم حتى الـ23 أوت الجاري يضم عددا من أطفال فلسطين المقيمين بالجزائر، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 سنة.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة وقرأتها عنها إحدى إطارات الوزارة، أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا إلى أن المخيمات الصيفية فرصة سانحة لتأكيد شعار التضامن بين الجزائر وفلسطين وتوطيد أواصر الأخوة والعلاقة المتينة بين أطفال البلدين الشقيقين.

وجددت الوزيرة تمسك الجزائر بموقفها "الثابت" ودعمها "المطلق" للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل استرجاع كافة حقوقه المشروعة و اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوهة في الوقت ذاته بدور الكشافة الاسلامية الجزائرية "الجمعية التربوية التطوعية العريقة التي تهدف الى تنمية قدرات الاطفال والشباب روحيا و فكريا و بدنيا واجتماعيا و تعمل على غرس المبادئ الاسلامية والقيم الوطنية المستمدة من تاريخ الحركة الوطنية وموروث ثورة نوفمبر المجيدة".

من جانبه أكد سفير فلسطين بالجزائر لؤي عيسى أن هذا المخيم يندرج في إطار سلسلة من النشاطات بين سفارة فلسطين والكشافة الإسلامية الجزائرية في إطار مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية.

و ابرز أن المخيم بقدر ما يهدف الى الترفيه والسياحة فانه يسعى الى تقديم للطفل الفلسطيني الوسائل الضرورية لتقوية شخصيته وتعزيز علاقته بمستقبله وقضيته وتاريخه،منوها أمام أطفال فلسطين بدور الجزائر قيادة و حكومة و شعبا في تقديم كل أنواع الدعم للدولة الفلسطينية.

كما عبر الأطفال الفلسطينيون الحاضرون بالمخيم الكشفي عن سعادتهم بقضاء جزء من العطلة الصيفية بالشواطيء الجزائرية جنبا إلى جنب مع إخوانهم الجزائريين.