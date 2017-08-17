مسؤول بالحماية المدنية بمكة المكرمة للإذاعة: عدم تسجيل أية وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين

طمأنت خلية متابعة سير موسم الحج بوزارة الشؤون الدينية المواطنين الذين التحق ذويهم بالبقاع المقدسة بعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.

أفد مبعوث الإذاعة إلى البقاع المقدسة أن عناصر مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة تمكنت مساء أمس الأربعاء من إعادة الهدوء والاطمئنان للحجاج الجزائريين على مستوى فندق بكة الصلاح باجياد اثر انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المصاعد مما أثار حالة من الهلع حيث لم تسجل أية خسائر بشرية.

و في هذا الشأن أكد نائب رئيس مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة كريم بن زيدان أن "انقطاع للتيار الكهربائي في حدود الساعة 23 و44 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حدث على مستوى فندق بكة الصلاح باجياد مما خلق حالة من الهلع لدي حجاجنا الميامين المتواجدين بالفندق وتوقف المصاعد".

و أضاف نائب رئيس مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة انه " في الحال تدخلت عناصر مفرزة الحماية المدنية بقوة من اجل طمأنة حجاجنا الميامين والوقوف على الوقائع " مشيرا إلى " عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح وعادت السكينة والطمأنينة لدى حجاجنا الميامين بعودة التيار الكهربائي إلى الفندق ".

إلى ذلك استقبل الحجاج الجزائريون القادمون أمس الأربعاء إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة بحفاوة لدى قدومهم إلى مقر إقامتهم بإحدى فنادق إقامتهم القريبة من الحرم المكي كما لوحظ.

وفي هذا السياق فقد وصلت إلى غاية الأربعاء 12 رحلة خاصة بالديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية بعدد 2640 حاج ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 19 رحلة بعدد يقدر بحوالي 4000 حاج إلى مكة المكرمة حسب نائب رئيس مكلف بالإسكان عبد القادر قاضي.

وفي سياق المتابعة اليومية الميدانية قال الملازم الأول بختي سفيان عضو البعثة الجزائرية و مفرزة الحماية المدنية والمكلف بالإعلام لهذه الهيئة إن مهمته الأساسية هي البحث عن التائهين وتوجيههم وكذا المرافقة الطبية خلال نقل الحاج إلى المستشفى .

و أشار الملازم الأول بختى إلى انه تم التبليغ عن تيهان 198 حاج منذ بداية مهمته (165 على مستوى المدينة المنورة و33 بمكة المكرمة) تم العثور عليهم كلهم ومرافقتهم إلى فنادقهم .