Facebook تعلن عن تغييرات في تصميم خلاصة تغذية الأخبار

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي Facebook عن تغييرات في تصميم وصف الأخبار حتى تكون أكثر سهولة من حيث التواصل والقراءة والتنقل، وبشكل أكثر وضوحاً فيما يخص التعليقات، وذلك تبعاً لاختلاف تغذية خلاصة الأخبار من مستخدم إلى آخر من حيث القصص والمنشورات والصور والفيديوهات والصور المتحركة GIF والروابط الموجودة ضمنها، على أن تصل تلك التغييرات بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.

وقد حصلت التطبيقات المحمولة من Facebookعلى شكل جديد، والتي تبدو في الوقت الحالي أقرب بكثير إلى محادثة ضمن تطبيق التراسل بدلاً من ظهورها على شكل سلسلة من المشاركات، بحيث ينسجم هذا الأمر مع اختبارات نسخة سطح المكتب الأخيرة من فيس بوك، والتي تعرض المواضيع ذات التعليقات بشكل يبدو أقرب إلى الدردشة الجماعية.

وتحاول المنصة من خلال التعديلات جعل التعليقات أكثر قابلية للقراءة جنبا إلى جنب مع تسهيل معرفة من هو الشخص الذي رد رداً مباشراً على شخص آخر ضمن التعليقات.

كما أنها قد تكون محاولة منها لجعل عملية المحادثة مع الغرباء أكثر ودية، وتعمل المنصة بشكل مستمر على دعم المستخدمين من أجل إجراء محادثات أكثر حيوية وتعبيرا، وقد أصبحت التعليقات طريقا هاما لإجراء المحادثات مع أشخاص آخرين حول منشورات معينة.

كما تعمل المنصة على إدخال تغييرات على خلاصة تغذية الأخبار من حيث زيادة تباين الألوان بحيث تكون الكتابة أكثر وضوحا، وجعل معاينات الروابط أكبر من حيث الحجم الأمر الذي يجعلها أسهل من حيث القراءة في كل الظروف، جنبا إلى جنب مع أيقونات محدثة وأزرار إعجاب وتعليق ومشاركة أكبر وأسهل من حيث الاستعمال والاستفادة منها، وصور ملفات تعريف دائرية لعرض من هو الشخص الذي ينشر أو يعلق.

وأدخلت منصة فيس بوك تعديلات صغيرة أخرى لتسهيل التنقل ضمنها، بحيث أنها تهدف إلى تحسين إمكانية تنقل الأشخاص ضمن خلاصة تغذية الأخبار من أجل إنشاء تجربة أكثر اتساقاً عبر معرفة المكان الذي سوف ينتقل إليه المستخدم قبل النقر على الرابط، ورؤية أصحاب المنشورات التي يجري التعلق ضمنها أو التفاعل معها، والعودة إلى خلاصة تغذية الأخبار بعد الانتهاء من القراءة عبر زر رجوع أكثر وضوحا.