الرابطة الـ1تحضيرات :نصر حسين داي يتعادل وديا مع النجم الساحلي (2-2)

تعادل فريق نصر حسين داي سهرة أمس الأربعاء، وديا مع النجم الساحلي التونسي بنتيجة (2 2) ضمن تربصه التحضيري بتونس استعدادا للموسم الكروي 2017-2018.

وسجل اهداف اللقاء كل من قاسمي وشخريط للنصرية اما بالنسبة للنجم الساحلي فقد احرز الثنائية كل من سليم بن بلقاسم وأمين الشرميطي من ركلة جزاء.

وكانت النصرية قد خاضت لقاءين وديين قبلهان حيث انهزمت يوم الاثنين امام مولودية وهران ب(2-1)، فيما فازت الجمعة الفارطة على شبيبة القبائل (4-1).

ويتواجد "النهد" منذ الثلاثاء 8 أوت في تربص تحضيري بفندق "قمرت" بتونس الى غاية 18 اوت.

وعادت النصرية الى التحضيرات بداية اغسطس بملعب "زيوي حسان" بحسين داي (الجزائر), بعد مشاركتها في الكأس العربية للاندية التي جرت بمصر.

ويشرف على العارضة الفنية للفريق الاحمر والاصفر منذ بداية جويلية الفارط نبيل نغيز بمساعدة ابن النادي بلال دزيري.