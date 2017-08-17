كرة اليد /مونديال2017 لأقل من 19 سنة: الجزائر تفوز على المكسيك (27- 25) وتحتل المرتبةالـ23

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد لاقل من 19 سنة (ذكور) على نظيره المكسيكي (27- 25) الشوط الاول (10 -9) هذا الخميس بعاصمة جورجيا تبيليسي، ضمن كأس الرئيس التي تدخل في إطار ترتيب البطولة العالمية لهذه الفئة.

وبهذا يكتفي الخضر باحتلال المركز ال23 من بين 24 فريقا مشاركا في هذا المونديال، بخمس هزائم وانتصارين.

وكان الفريق الجزائري قد انهزم أمام نظيره البحريني بنتيجة 42-40 (37-37 بعد الوقت القانوني و 5-3 برميات 7 أمتار) أمس الاربعاء ضمن كأس الرئيس. وكان المنتخب المكسيكي قد خسر ايضا امام الأرجنتين في لقاء ترتيبي اخر بنتيجة 32-20.

وتذيلت الجزائر ترتيب المجموعة الثانية لحساب الدور الأول بعد أن انهزمت في أربع مواجهات وكانت كالتالي: من جورجيا (28-24) و ألمانيا (37-19) و ايسلندا (37-27) واليابان (29-21) مقابل فوز واحد أمام الشيلي (33-32).