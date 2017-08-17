انطلاق تظاهرة "دار الدزاير3" هذا الجمعة ببرنامج ثري يحتفي بشباب الجالية الجزائرية

تنطلق هذا الجمعة، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة، فعاليات الطبعة الثالثة لتظاهرة دار الدزاير بمشاركة 48 ولاية .

التظاهرة إختارت أن تكون هذه الطبعة مفتوحة على الجالية الجزائرية بالخارج بهدف الربط بين المهاجرين و تراثهم , حيث برمجت محافظة التظاهرة و على مدار 12 يوما نشاطات منوعة تبدأ من السادسة مساء.

و حسب محافظة التظاهرة سامية بن مغسولة فإن المحافظة تنتظر عددا معتبرا من الزوار بعد الارقام التي سجلت في الطبعة الثانية , و كشفت للثقافية أن تظاهرة دار الدزاير تستعد لأن تكون في الطبعات القادمة بطابع دولي .

المصدر: الإذاعة الثقافية