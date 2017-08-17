مقتل 60 مدنيا ثلثهم من الاطفال في غارات للتحالف الدولي على معاقل داعش الارهابي في مدينة الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنساني اليوم الخميس إن القصف الذي تشنه طائرات التحالف الدولي على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم (داعش) الارهابي في مدينة الرقة السورية أوقع نحو 60 قتيلا من المدنيين من بينهم 21 طفلاي خلال ثلاثة أيام.

وأفاد المرصد بانتشال جثث 21 مدنيا بينهم 11 طفلا قتلوا جراء قصف جوي استهدف الثلاثاء الماضي مناطق في جنوب غرب المدينة القديمة وهو ما يرفع حصيلة قتلى الغارات الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء الى 31 مدنيا بعدما أفاد المرصد في وقت سابق بمقتل 10 مدنيين بينهم طفلان.

وكان المرصد قد وثق أمس الأربعاء مقتل 17 مدنيا بينهم خمسة أطفال في غارات التحالف في الرقة فضلا عن 11 اخريني بينهم ثلاثة أطفال قتلوا يوم الاثنين في القصف الجوي أيضا.

و تتركز المعارك حاليا في المدينة القديمة التي باتت " قوات سوريا

الديموقراطية" تحالف لفصائل كردية وعربية مدعوم بغارات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تسيطر على نحو 70 في المئة منهاي فضلا عن حيي "الدرعية" و"البريد" غربا وأطراف حي "المرور" وسط المدينة.

و أجبرت المعارك داخل المدينة عشرات الاف من المدنيين على النزوحي في حين لا يزال نحو 25 ألف شخص عالقين في المدينة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.