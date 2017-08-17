الرابطتان الأولى و الثانية: أربعة ملاعب غير معتمدة من بينها الحراش

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، هذا الخميس ان هناك اربعة ملاعب تابعة لاندية الرابطتين الاولى والثانية غير معتمدة تحسبا للموسم الكروي 2017-2018.

وصرح قرباج أن "ملاعب القبة والحراش وعين مليلة وبن عبد المالك بقسنطينة لم يتم اعتمادها لاحتضان المباريات الكروية لموسم 2017-2018, لقد دونت اللجنة المختصة بعض التحفظات عندما قامت بمعاينة هاته المنشآت".

و يعرف ملعب بن حداد بالقبة حاليا اجراء عدة اشغال من خلال, خاصة, وضع أرضية جديدة من العشب الاصطناعي.

وأضاف قائلا: "المشكل مطروح خاصة في العاصمة أما بالنسبة لجمعية عين مليلة فستستقبل بملعب عين الفكرون".وتنطلق بطولة الرابطتين الاولى والثانية يوم 25 اغسطس الجاري بخوض مقابلات الجولة الأولى.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية