أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, عن تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية منذ فتح الأرضية الالكترونية المخصصة لتلقي هذه الطلبات.

وصرح مدير التكوين العالي بالوزارة جمال بوقزاطة , أنه "بهدف تسهيل طلبات الايواء للطلبة الجدد, تم فتح أرضية الكترونية لتلقي طلبات الايواء بالإقامات الجامعية, وسيمتد عمل هذه الأرضية الى غاية يوم 20 أغسطس الجاري على ان يتم فتحها ثانية من 5 الى 9 سبتمبر القادم", مشيرا الى انه تم تسجيل حد الآن ما يقارب 10 ألاف طلب إيواء.

كما تم فتح أرضية أخرى خاصة بدراسة طلبات حاملي شهادة البكالوريا الأجنبية وذلك بالنسبة للجزائريين الذين تابعوا تكوينا بالخارج أو للأجانب الذين يرغبون في مواصلة تكوينهم الجامعي بالجزائر.

وأشار المسؤول الى انه تم فتح تسجيلات أولية ثانية ما بين 12 و13 أغسطس وتخص كل من الطلبة الذين لم يحصلوا على رغباتهم الاولى خلال التسجيلات الاولى والطلبة الذين أجروا مقابلات ومسابقات في بعض التخصصات, بالإضافة الى أولئك الذين تم توجيههم الى التخصصات الاقتصادية والادب العربي وكذا الحقوق والعلوم الطبية خارج ولايات مقر اقامتهم حيث بلغ عدد الطلبة المعنين بهذه التسجيلات 18095طالب قدم على اثرها 12538 طالب استمارة رغباته وحصلوا على رغباتهم الأولى.

وأبرز السيد بوقزاطة ان فترة التغييرات المسموح بها قانونا ستكون يومي 5 و6 سبتمبر القادم وتخص التغييرات بداخل المؤسسة الجامعية نفسها وأبناء الاولياء المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا الطلبة المسجلين الذين تزوجوا خارج مقرات اقامتهم", مؤكدا أن كل الطلبة الذين يتقدمون بهذا النوع من الطلبات سيفقدون آليا توجيههم الاول, وستعلن نتائج هذه المرحلة --حسب المصدر ذاته -- يوم 9 سبتمبر القادم.

اما بالنسبة للمتأخرين عن التسجيلات الجامعية, اوضح السيد بوقزاطة انه "سيتم دراسة طلباتهم حالة بحالة".

من جهة أخرى, ذكر ذات المسؤول أن الوزارة قد حددت تاريخ التسجيلات النهائية للطلبة الجدد الحائزين على شهادة البكالوريا دورة 2017, ما بين 10 الى 14 سبتمبر القادم, بناء على موعد لكل طالب.

من جهة اخرى, اعلن المتحدث ذاته انه تم الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل منح بطاقة الشفاء للطلبة الجدد من خلال استغلال المعلومات الموجودة بالأرضية الإلكترونية للوزارة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية