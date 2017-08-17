اسبانيا : مصرع شخصين و اصابة آخرين فى حادث دهس شاحنة لحشد فى مدينة برشلونة

أعلنت مصادر أمنية فى اسبانيا هذا الخميس، ان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر بجروح بعد أن دهست شاحنة مجموعة من الأفراد فى مدينة برشلونة شرقي البلاد.

و ذكرت شرطة كاتالونيا (شمال شرق) اسبانيا "ان شاحنة صغيرة دهست حشدا فى شارع لاس رامبلاس السياحية فى برشلونة ما اسفر عن سقوط قتيلين و عددا من الجرحى".

وقالت دائرة الاعلام فى الشرطة الكاتالونية " وقع حادث دهس كبير فى شارع لاس رامبلاس قام به شخص يقود شاحنة صغيرة و خلف عدد كبير من الجرحى " و قتيلين.

وافادت تقارير اعلامية بان طوقا أمنيا ضرب حول المنطقة بينما تم اغلاق محطات مترو و قطار فى المنطقة القريبة من شارع لاس رامبلاس الواقع وسط المدينة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية