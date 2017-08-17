جبهة البوليساريوتعرب عن ارتياحها بعد تعيين كولر مبعوثا شخصيا للامين العام الاممي للصحراء الغربية

اعربت جبهة البوليساريواليوم الخميس عن ارتياحها بعد ان عين الامين العام للأمم المتحدة امس الاربعاء الرئيس الالماني الاسبق هورست كولر مبعوثا شخصيا للصحراء الغربيةي حسبما افاد به بيان لوزارة الاعلام الصحراوية.

واوضح ذات البيان الذي تلقت واج نسخة منه ان جبهة البوليساريوتعرب "عن استعدادها لتقديم مساهمتها ومساعدتها لإنجاح مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية ومد يد العون له لإنجاح المهمة التي اوكلت له والمتمثلة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على اساس حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير".

كما دعت جبهة البوليساريو-يضيف ذات المصدر- "مجلس الامن الدولي والامين العام الاممي لتسهيل مهمة المبعوث الشخصي ووضع حد للشلل والمعاناة المستمرة منذ سنوات عدة".

ويذكر ان اختيار هورست كولري البالغ من العمر 74 سنة قد اعلنت عنه الامم المتحدة في مطلع شهر يونيوالاخير.

وعين السيد كولر في هذا المنصب ليحل مكان الامريكي كريستوفر روس الذي استقال في شهر ابريل الماضي بعد سنوات من التوتر بين الامم المتحدة والمغرب بخصوص الاقليم المحتل من الصحراء الغربية منذ اكثر من 40 سنة من قبل المغرب.

كما سبق للسيد كولر المختص في الاقتصاد والبنوك ان تراس المانيا من 2004 الى 2010 بعد ان اشرف على صندوق النقد الدولي وتراس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

من جانبه صادق مجلس الامن الدولي في شهر ابريل المنصرم على لائحة تدعوالمغرب وجبهة البوليساريوالى استئناف المفاوضات التي تعرف انسدادا منذ سنة 2012.