تأمينات: تحديد التعريفات والإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية

تم تحديد معايير التعريفات والإعفاءات المطبقة ي مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بموجب قرار وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 45.

وتحدد نسب القسط أوالاشتراك اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس التعرض للأخطار.

ويخص المعيار الأول المنطقة الزلزاليةي بينما المعيار الثاني يخص المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال.

ويقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين (2) التي تتمثل في بنايات مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال وفي بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال أوالتي لم يتمكن من مطابقتها.

ويتم تحديد حجم التعرض للأخطار حسب تصنيف المنطقة الزلزالية (منطقة 0ي 1ي 2أي 2 بيي 3) التي تتواجد فيها البنايةي إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي للخطري والتي تقدر حسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال.

وحددت الوزارة المالية نسب القسط أوالإشتراك في شبكة تتراوح من 55ر0 في الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 25ر1 في الألف لملك مبني في المنطقة 3ي بينما المنشآت الصناعية و/أوالتجاريةي تتراوح النسب في شبكة تنطلق من 37ر0 في الألف في المنطقة 0 وبالنسبة للمنطقة 3 بــ 83ر0 في الألف.

وفيما يخص بشبكة التعريفاتي نص القرار الوزاري أنه " لا يمكن أن يكون مبلغ قسط التأمين أوالإشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقاريةي و 2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أوالتجارية".

وفي هذا الإطاري يحدد القرار الوزاري السعر المقياسي للمتر المربع المبني المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية.

ويتراوح هذا السعر بالنسبة للسكنات الفردية بـ 28.000 دج (منطقة 0)ي 31.000 دج (منطقة 1)ي 35.000 دج (منطقة 2 أ)ي 39.000 دج (منطقة 2 ب)ي 47.000 دج (منطقة 3)ي وبالنسبة للسكنات الجماعية بـ 25.000 دج (منطقة 0)ي 28.000 دج (منطقة 1)ي 31.000 دج (منطقة 2أ)ي 35.000 دج (منطقة 2ب)ي 38.000 دج (منطقة 3