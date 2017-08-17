تضرر أكثر من 1.900 هكتار بفعل الحرائق خلال أسبوع

أشارت حصيلة قدمتها اليوم الخميس المديرية العامة للغابات إلى تضرر مساحة 1.907 هكتار بفعل الحرائق التي بلغ عددها 186حريقا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أغسطس على المستوى الوطني.

وأوضحت الحصيلة أن النيران أتت على 438 هكتار من الغابات و 351 هكتار من الجبال إضافة إلى 1.118 هكتار من الأحراش أي بمعدل 27 بؤرة حريق يوميا بمساحة 10 هكتار للبؤرة الواحدة.

وأبرزت الحصيلة إلى أن مصالح المديرية العامة للغابات قد سجلت في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 16 أغسطس 2.121 بؤرة حريق أتت على مساحة 3.194 هكتار.

كما أشار المصدر إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق شملت 15.543 هكتار من الغابات و 7.904 هكتار من الجبال وكذا 8.494 هكتار من الأحراش أي بمعدل 28 بؤرة حريق يوميا بمساحة 15 هكتار للبؤرة الواحدة.

وقد ارتفع عدد الحرائق وكذا المساحة المتضررة من النيران مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط حيث تم تسجيل وقتها 1486 بؤرة حريق التهمت مساحة اجمالية مقدرة ب 8.555 هكتار منها 3.219 هكتار من الغابات حسبما أبرزته المديرية العامة للغابات في حصيلتها.

و من ضمن الولايات المتضررة بسبب الحرائق -يضيف البيان- يذكر سكيكدة (5938 هكتار و 157 منزل)ي تليها بجاية (5521 هكتار و 154 منزل) و قالمة (5418 هكتار و 39 منزل) و تيزي وزو (2811 هكتار و 264 منزل) و عنابة (2460 هكتار و 22 منزل) و الطارف (2315 هكتار و 194 منزل) و المدية (1620 هكتار و 119 منزل) و جيجل (1116 هكتار و 102 منزل).

و ذكرت المديرية العامة للغابات أنه سيتم إبقاء جهاز الوقاية و محاربة الحرائق الذي وضع في أول يونيوي إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبلي مجددة ندائها للمواطنين لتوخي الحذر من أخطار الحرائق في هذه الفترة وتقديم مساهمتهم فيما يخص الوقاية و الإنذار.