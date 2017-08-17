إسبانيا: مقتل 13 وإصابة العشرات في هجوم إرهابي في برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الخميسي عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة العشرات جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة بعد ظهر اليوم الخميس.

ووقع الهجوم عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحليي حينما قام رجلي وصف بأنه شاب نحيف في منتصف العشريناتي بقيادة شاحنة بيضاء بسرعة كبيرة لمسافة عدة مئات من الامتار في شارع لا رامبلا الشهيري محاولا دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

والهجوم الذي يبدو نسخة مطابقة من الهجمات الارهابية التي تمت باستخدام مركبات في مدن مثل لندن ونيسي وقع في وقت كانت المنطقة فيه مزدحمة بالافرادي كثير منهم من السياح.