ليبيــا-الجزائر: ''الخضــر"عـــازمون على رفع التحــدي والتأهل إلى " شــان" كيـنيـا

يتطلع المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم لتصحيح المسار عندما يلاقي هذا الجمعة نظيره الليبي بـ صفاقس (تونس) ضمن لقاء العودة من الدور التّصفوي الأخير لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2018"الشان"، بعد التعثر المسجل في لقاء الذهاب بـ قسنطينة (1-2).

وكانت الخسارة بمثابة درس للناخب الوطني لوكاس ألكاراز ومساعديه حيث كشفت عدة نقائص من المتوقع أن يتم تداركها وتصحيحها خلال لقاء العودة المقرر إجراؤه بملعب الطيب المهيري بـ صفاقس.

ورفض ألكاراز تضييع الوقت ووضع كل الفرص إلى جانبه بمواصلة التحضيرات إلى غاية الأربعاء صباحا أي ساعات قليلة قبل رحلة ''الخضر'' نحو تونس مع استفادة اللاعبين من 24 ساعة راحة بين الاثنين والثلاثاء.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني بالمركز الفني لسيدي موسى حضور 25 لاعبا بما فيهم فريد الملالي، مهاجم نادي بارادو الذي انضم إلى المجموعة بعد تعافيه من الاصابة التي كان يعاني منها والتي جعلته يغيب عن لقاء الذهاب، حسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" عبر موقعها الرسمي.

وسيجرى لقاء العودة بمدينة صفاقس التونسية لأنه ليس بإمكان المنتخبات و الأندية الليبية اللعب داخل الديار منذ عدة سنوات نتيجة المشاكل الأمنية السائدة في البلاد.

واعتمد الناخب الوطني خلال التربص على تطوير عدة نقاط تتعلق بالجانب التكتيكي والسرعة في التنفيذ من أجل الدخول بقوة في لقاء العودة وافتتاح باب التسجيل باكرا.

وأبدى ألكاراز ''تفاؤله'' بقدرة ''الخضر'' على تحقيق المفاجأة وافتكاك تأشيرة التأهل رغم نتيجة الذهاب السلبية المسجلة داخل القواعد.

وأجمعت عناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين على صعوبة المهمة ، حيث أوضح مهاجم إتحاد العاصمة أسامة درفلوعل أن مباراة العودة أمام منتخب ليبي "عنيد" سيما و أنه "عرف كيف يستغل الأخطاء التي ارتكبناها في مواجهة قسنطينة و حقق فوزا مفاجئا (1-2)"

و اتفق أشبال الناخب الوطني لوكاس ألكاراز على ضرورة التسلح بالعزيمة الرغبة في الانتصار من أجل تحقيق التأهل،حيث قال لاعب مولودية الجزائر هشام شريف الوزاني في هذا الصدد : "سنعمل المستحيل من أجل تدارك نتيجة الذهاب و العودة بالتأهل من صفاقس. الآن نمتلك فكرة أحسن عن منتخب ليبيا. الهزيمة كانت قاسية للشعب الجزائري لكننا عازمون على قلب الوضعية لصالحنا. شخصيا هدفي هو التأهل و لعب بطولة إفريقيا التي يحلم جميع اللاعبين بالمشاركة فيها".

و قد سطرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هدف التأهل إلى النسخة المقبلة من"الشان" و هي منافسة أقرتها الكونفدرالية الإفريقية سنة 2009 و لم تشارك الجزائر فيها سوى مرة واحدة في 2011, حينما احتلت المركز الرابع في الطبعة الثانية بالسودان.

المصدر : الإذاعـة الجزائرية