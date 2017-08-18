باتنة .. مياه الأمطار تتسرب إلى عشرات المنازل وعديد المرافق بالشمرة بعد فيضان وادي المدينة باتنةي 18 أغسطس 2017 (وأج)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية باتنة مساء أمس الخميس في تسرب السيول إلى عشرات المنازل ببلدية الشمرة وعدد من المرافق بها حيث تتواصل عملية تدخل عناصر الحماية المدنية إلى غاية بعد ظهر اليوم الجمعة لامتصاص المياه حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية زهير نكاع بأن "امتلاء ثم فيضان وادي الشمرة وعدد من فروعه مثل وادي الكواشية أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى عشرات المساكن بحي قرعة اللوز وكذا عمارات حيي 80 و100 مسكن اللذان غمرت المياه طوابقه الأرضية بالإضافة إلى بعض المرافق التابعة لهيئات إدارية منها مقر الحماية المدنية ومركز التكوين المهني بالمدينة".

وتتواصل عملية امتصاص الكميات الكبيرة من المياه بالمناطق المتضررة بالشمرة منذ سهرة البارحة إلى اليوم كما أضاف ذات المصدر موضحا بأن مصالح الحماية المدنية سخرت للعملية كل إمكاناتها المادية والبشرية.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا مساء أمس الخميس في غلق الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينتي عين ياقوت بباتنة وعين مليلة (أم البواقي) قبل تدخل أعوان الحماية المدنية لمد يد المساعدة لمستخدمي هذا الطريق الذي يعرف حركة مرور كثيفة وكذا امتصاص الكميات الكبيرة من مياه الأمطار المتراكمة فيه ثم فتحه أمام أصحاب المركبات.

يذكر أن ذات المصالح تدخلت كذلك بعدة مناطق ببلديتي مروانة وعين جاسر اللتان سجلت بهما أيضا أمطار غزيرة في نفس الفترة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية