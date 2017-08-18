كرة القدم/كأس أفريقيا للأمم-2018 للسيدات (تصفيات): المنتخب الجزائري في تربص من 25 إلى 30 سبتمبر

سيخوض المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم تربصا تحضيريا من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل بمركز تيكجدة (البويرة)، استعدادا

لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2018 بغانا، حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و يأتي هذا التربص بعد الذي يجري حاليا في نفس المكان و الذي ينتهي إلى غاية الثلاثاء المقبل بحضور 24 لاعبة اختارهن المدرب الوطني عز الدين شيح.

وسبق للتشكيلة النسوية أن أجرت عدة تربصات تحسبا لهذه التصفيات، والذي كان آخرها بالعاصمة الاردنية، عمان.

وكانت زميلات اللاعبة نعيمة بوهني قد تنقلن إلى عمان خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 20 يونيو الماضي، خضن خلالها مباراتين وديتين ضد المنتخب الاردني، حيث فزن بالأولى (1-0) و انهزمن في الثانية (2-3).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية