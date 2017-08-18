الكرة الطائرة/مونديال-2017 دون 23 عاما: المنتخب الوطني ينهزم أمام روسيا (4-0) في أول خرجة له

انهزم المنتخب الوطني للكرة الطائرة لأقل من 23 سنة أمام نظيره الروسي (حامل اللقب)، بنتيجة 4 أشواط لصفر (15-08، 15-11، 15-11) في مقابلة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة العالم للفئة لعبت اليوم الجمعة بالقاهرة (مصر).

وخلال المقابلة الأولى التي لعبت مبكرا، صنعت الصين المفاجأة بتفوقها على نائب حامل اللقب تركيا، بنتيجة 4 أشواط لثلاثة (19-17، 12-15، 11-15، 15-08، 15-10، 10-15، 15-10).

و ستجري المقابلة الأخيرة من الجولة الأولى من المجموعة الثانية بين الأرجنتين و إيران بداية من الساعة 00ر20 بالتوقيت الجزائري.

و ستواجه الجزائر خلال مقابلتها الثانية منتخب الأرجنتين يوم السبت على الساعة 30ر16.

و في المجموعة الأولى انتصرت البرازيل على المكسيك (4-0)، بينما تواجه كوبا منتخب بولونيا، أما المقابلة الأخيرة فستجمع بين مصر و اليابان.

وتجدر الإشارة انه خلال هذه الطبعة الثالثة من المنافسة العالمية لأقل من 23 سنة ارتأت الاتحادية الدولية للعبة القيام بإجراء بعض التعديلات في القوانين. ويتمثل التغيير الأول في مجموع النقاط التي تمكن الفريق من الفوز بشوط و الذي سيتقلص من 25 إلى 15 مع ضرورة أن يكون التقدم بفارق نقطتين على الأقل بين الفريقين الفائز و المنهزم فيما سيرفع مجموع نقاط الشوط الحاسم من 15 إلى 17 نقطة.

ويتمثل التعديل الثاني الذي سيتمّ تجريبه في هذه المنافسة في رفع عدد الأشواط في المقابلة (من 5 إلى 7) مع اعتبار الفريق فائزا باللقاء إذا تمكن من الفوز بأربعة أشواط (4-0، 4-1، 4-2 أو 4-3).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية