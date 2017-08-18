هجوم برشلونة الإرهابي : مساهل يتفقد خلية الأزمة المشكلة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية

تفقد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة خلية الأزمة التي تم تشكيلها اثر الهجوم الإرهابي الذي وقع ظهيرة أمس الخميس ببرشلونة (اسبانيا) و الذي تسبب في العديد من القتلى و العشرات من الجرحى من بينهم ثلاثة مواطنين جزائريين حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أضاف ذات المصدر أن مساهل الذي كان مرفوقا بالأمين العام و إطارات سامية للوزارة اطلع على الوسائل المجندة من أجل متابعة تطور الأوضاع اثر هذا الاعتداء.

كما دخل الوزير في اتصال مع سفيرة الجزائر بمدريد التي طمأنته على الحالة الصحية للجرحى و أطلعته على التدابير المتخذة من قبل مصالح سفارة الجزائر بمدريد و القنصلية العامة ببرشلونة من أجل متابعة التطورات على اثر هذا الاعتداء.

و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ي عبد العزيز بن علي الشريف إلى أن ثلاث رعايا جزائريين كانوا في زيارة لإسبانيا قد أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي.

وأكد أن هؤلاء الجرحى يوجدون تحت رقابة صحية و حالتهم الصحية مستقرة و من المنتظر أن يغادروا المستشفى قريبا مضيفا انه تم تبليغ عائلتهم من قبل مصالح القنصلية العامة الجزائرية ببرشلونة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية