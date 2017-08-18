كرة القدم/البطولة الإفريقية للمحليين - 2017 الدور التصفوي الأخير إياب:إقصاء المنتخب الجزائري أمام نظيره الليبي

أقصي المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم في الدور التصفوي الأخير لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2018 الشان المقرر إجراؤها بـكينيا، عقب تعادله مع المنتخب الليبي 1-1 (الشوط الأول 1-1) مساء اليوم الجمعة في لقاء العودة الذي جمع بينهما بملعب الطيب المهيري بصفاقس (تونس).

وافتتح لاعب مولودية الجزائر سفيان بن دبكة باب التسجيل للخضر في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول قبل أن يتمكن المنتخب

الليبي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مؤيد اللافي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في النتيجة حيث فشل الفريقان في تحقيق الفارق.

يذكر أن الجزائر قد انهزمت في لقاء الذهاب يوم السبت الفارط (2-1) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ولم تشارك الجزائر في هذه المنافسة سوى مرة واحدة في 2011، حيث احتلت المركز الرابع في الطبعة الثانية بالسودان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية