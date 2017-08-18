مجلس الأمن الدولي يدين هجومي برشلونة

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس

و أسفرا عن مقتل ثلاثة عشر شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين.

وأكد الأعضاء في بيان اليومي أن الإرهاب بكل أشكاله وصورة يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين معربين عن تضامنهم مع إسبانيا في حربها ضد الإرهاب.

وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يمكن أن يفضى إلى الإرهاب مؤكدين أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها أو مكانها وزمانها وأيا كان مرتكبوها.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لأن تحارب جميع الدول التهديدات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين والناجمة عن

الأعمال الإرهابية وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول وفق القانون الدولي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية