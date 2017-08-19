الجرحى الجزائريون الثلاثة في اعتداء برشلونة يغادرون المستشفى

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا جراء الاعتداء الارهابي ببرشلونة ''اسبانيا'' قد غادروا المستشفى بعد ظهر أمس الجمعة حيث كانوا تحت الرقابة الطبية مشيرا إلى ان خلية الازمة التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة قد تم رفعها.

وأضاف السيد بن علي شريف ان الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا في الاعتداء الارهابي حظيوا بزيارة سفيرة الجزائر باسبانيا وكذا القنصل العام ببرشلونة حيث ابلغوهما بقرار تمديد اقامتهم باسبانيا .

وقد شكرت سفيرة الجزائر باسم الحكومة الجزائرية السلطات الاسبانية على الاهتمام و التكفل الجيد الذي تلقاه مواطنونا الذين أصيبوا في هذا الاعتداء.

وخلص الى القول ان خلية الازمة التي تم تشكيلها من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عقب الاعلان عن الهجوم الإرهابي قد تم رفعها .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية